Potentiële international twijfelt over z'n kansen: "Ik weet niet of ik een meerwaarde zou zijn voor de Rode Duivels"

Nana Asare heeft zijn Belgische identiteitskaart op zak en komt voortaan in aanmerking voor de Rode Duivels. Met de beperkte opties achterin mag de vleugelverdediger van AA Gent in de nabije toekomst dromen van een selectie.

De jongste interlandbreak kregen Laurent Ciman, Dedryck Boyata en Christian Kabasele hun kans bij de Duivels. Geen van deze drie internationals kon overtuigen. Mogelijk dienen zich nu ook kansen aan voor Asare. De 31-jarige linksback kent het 3-4-3-systeem van Roberto Martinez natuurlijk als geen ander. Hij speelde onder Hein Vanhaezebrouck jarenlang in die formatie.

"Ach, ik weet niet of ik een meerwaarde zou bieden", blijft Asare nuchter in Het Laatste Nieuws. "België heeft zo veel talent - Kompany is één van de besten ter wereld. Wie bij zo'n selectie wil geraken, moet echt een grote voetballer zijn."

Geen kinderdroom

Over dik zes maanden komt het WK eraan, maar een kinderdroom is dat voor Asare niet. "Toen ik nog in Ghana speelde, wilde ik gewoon het eerste elftal van Asante Kotoke, een lokale ploeg, halen. Pas als tiener besefte ik dat ik misschien tot meer in staat was."

"Kijk, ik blijf bidden en hopen. Als ik een goed seizoen speel, zijn de Rode Duivels een optie. Maar ik zal veel geluk moeten hebben en het is geen prioriteit. AA Gent blijft het belangrijkste."