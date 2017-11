Joren Dom en Marc Brys willen winnen na de 0 op 6: "Anders kijken hoe het aanpakken" vs "Hier moet niets"

Foto: © photonews

Beerschot-Wilrijk is met een 0 op 6 niet goed begonnen aan de tweede periode in 1B. Het heeft natuurlijk wel al de eerste periode beet, maar wil een finale vermijden of met een goed gevoel aan die finale beginnen. De match van zondag in Westerlo wordt dan ook erg belangrijk.

"In een periode van 14 wedstrijden is het belangrijk om goed te beginnen aan de competitie. De 0 op 6 is dus niet goed, maar als we volgende week kunnen winnen, weet je niet wat er nog mogelijk is", ziet Joren Dom het nog zitten.

"Theoretisch gezien mag je niet meer dan twee keer verliezen om nog de periode te kunnen pakken. Het is dringend tijd dat we punten pakken. Als we in Westerlo niet winnen, dan zullen we het op een andere manier moeten aanpakken."

Niets van moeten hier

"Nu moeten we daar echter nog niet aan denken, want een 0 op 6 kan gebeuren. In Westerlo moeten we gewoon vol voor de winst gaan en anders eens kijken hoe we het kunnen aanpakken, maar we moeten nog niet panikeren.

Een gevoel dat ook leeft bij coach Marc Brys: "De 0 op 6? Ik zou niet weten waarom er nu paniek zou moeten zijn. Cercle Brugge en OH Leuven zijn twee teams voor de top-3 en er speelden bepaalde spelverlopen een rol. Er is niets van moeten hier.”