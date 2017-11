Kent u hem nog? Anderlecht krijgt hoog bezoek van "legende"

Foto: © photonews

Altijd leuk als een ex-speler met naam en faam nog eens binnenspringt op de club, bij Anderlecht zullen ze dat vast en zeker beamen. De 34-voudige landskampioen mocht vandaag namelijk niemand minder dan ex-aanvaller Aruna Dindane verwelkomen. En die lijkt wel heel blij met zijn tijdelijke rentree.

De intussen 36-jarige Ivoriaan, die in ons land furore maakte met zijn neus voor doelpunten, techniek en snelheid, vertoefde vijf jaar in het Astridpark en was in die periode goed voor 176 wedstrijden, 63 goals en 33 assists. Statistieken die kunnen tellen en die de kwikzilveren Aruna ook de prestigieuze Gouden Schoen 2003 opleverden.



Na zijn succesvolle passage in Brussel verkaste de ex-international van Ivoorkust naar het Franse Lens. Ook in Engeland beproefde hij nog zijn geluk, zo droeg hij het shirt van Portsmouth en Crystal Palace. Aruna Dindane hing zijn voetbalschoenen in 2014 aan de haak. Tijd genoeg dus om zijn geliefde ex-club nog eens op een bezoekje te vergasten.