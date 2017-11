Kubo dribbelt AA Gent voorbij Moeskroen de top-zes in

Foto: © photonews

AA Gent heeft zijn terugkeer nu echt kunnen doorzetten. Met een derde zege op rij hijsen de Buffalo's zich in de top-zes. Met dank aan een herboren Kubo.

AA Gent ging tegen Moeskroen op zoek naar aansluiting met de top-zes en deed dat met Mamadou Sylla in de basis. Yaremchuk was immers erg bleek in Lokeren. Aan de overkant stond met Locigno een voormalige Buffalo in de basis, Bailly ontbrak met een blessure aan de adductor en is zeker tot na Nieuwjaar out.

Locigno was uiteraard gemotiveerd tegen zijn ex-club en toonde zich al in de eerste minuten offensief. Maar het was een actie aan de andere kant van het veld die het meest in het oog sprong. Locigno haakte Simon in de zestien en scheidsrechter Luc Wouters wees naar de stip. Simon knalde al zijn derde penalty van het seizoen tegen de touwen.

Lang hoefde Locigno zich echter niet dé kluns van de match te voelen, want aan de overkant gaf Kalu ook een cadeautje af. Hij leverde de bal zomaar in bij Rotariu en het schot van de Club-huurling bleek te hard voor Kalinic. Awoniyi duwde de rebound makkelijk tegen de netten.

Kubo met een Malinwa'ke

Alles te herdoen dus in een al bij al matige eerste helft, maar toen vertrok Yuya Kubo op avontuur. Als in zijn beste periode startte hij op de eigen speelhelft, om daarna de hele verdediging van de tegenstander op een hoopje te spelen. Butez kon net niet genoeg zijn hand tegen de bal zetten en zo kwam de 2-1 ruststand op het bord. Wereldgoal.

Na de koffie was het bij momenten bibberen en beven voor AA Gent tegen een vinnig en strijdvaardig Moeskroen. Kalinic moest meermaals uitstekend tussenbeide komen. De bal wou er echter niet in en aan de overkant was het uiteindelijk wel prijs. Kubo bereikte Bronn met een uitstekende bal en die knalde, nota bene met links, de bal via de lat tegen de touwen. Zijn eerste voor de club.

Met 3-1 was de wedstrijd gespeeld, al kwam er nog een mooi moment voor Kenny Saief. Na een lange afwezigheid maakte hij zijn opwarming. Het hele stadion gaf hem een staande ovatie.