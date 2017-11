Ploegmaat Meunier speelde dit seizoen nog geen minuut, Premier League-club biedt oplossing

Foto: © photonews

Frans leider Paris Saint-Germain heeft zowat in elke linie kwaliteit in overvloed rondlopen. Enkele spelers komen daardoor nauwelijks in actie. Hatem Ben Arfa is daar een van.

De 30-jarige aanvallende middenvelder die ook op de flank uit de voeten kan speelde dit seizoen nog geen enkele minuut voor de Parijzenaars. Vorig seizoen kreeg de Fransman met Tunesische roots het aan de stok met trainer Emery. De relatie lijkt nu nog steeds flink bekoeld.

De speler heeft zijn conclusies getrokken en zoekt nu naar een oplossing. Leicester City toont alvast interesse. Claude Puel is daar hoofdtrainer nu en kent Ben Arfa goed. De club uit de Premier League wil de middenvelder eerst een seizoen huren om te zien hoe de Fransman het er vanaf brengt in Engeland.

Ben Arfa speelde al eens enkele seizoenen geleden over het kanaal, toen in loondienst van Newcastle United en later Hull City.