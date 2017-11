Messi alweer een trofee rijker: vierde Europese gouden schoen is binnen

Hopelijk heeft Lionel Messi nog wat plaats over in zijn stilaan indrukwekkende trofeeënkast. Vandaag mocht de Argentijnse superster de Europese gouden schoen ontvangen, en dat al voor de vierde keer. Dit is de prijs voor de beste schutter uit de belangrijkste Europese kampioenschappen.

Messi won de schoen reeds in 2010, 2012 en 2013. Met vier Europese Gouden Schoenen evenaart hij zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo.

37 goals

Messi liet vorig seizoen maar liefst 37 keer de netten trillen. Niemand deed beter. Bast Dost van Sporting Lissabon kwam met zijn 34 rozen enigszins in de buurt. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) vervolledigde met 31 doelpunten de top 3.

Het was ploegmaar Luis Suarez, die vorig jaar de schoen won, die de trofee persoonlijk overhandigde aan Messi.

De 30-jarige Argentijn liet in een korte reactie optekenen nog altijd geweldig van het spelletje te houden: "Net zoals ik groei naast het terrein, doe ik dat ook erop. Ik heb vooruitgang geboekt en nieuwe zaken aan mijn spel toegevoegd. Elke dag beleef ik meer en meer plezier.”