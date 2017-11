Nieuwe kans voor Butelle of toch vertrekken? Hij heeft alle tijd

Het is een vraag die velen zich stellen: als Club Brugge niet tevreden is over zijn twee doelmannen, waarom dan Ludovic Butelle eens niet de kans geven? De ervaren doelman blijft er echter rustig onder.

Butelle is voorlopig niet geneigd om Brugge te verlaten. De 34-jarige doelman kreeg woensdag wel zijn kans in de oefenmatch tegen Roeselare en hield de nul. Hij hoopt op een nieuwe kans, maar een selectie voor de A-ploeg lijkt er nog niet meteen in te zitten.

De Fransman heeft nog een contract tot eind dit seizoen en bij zijn entourage klinkt het dat ze alle interessante pistes in het oog houden. Maar als er geen goed bod op tafel komt, doet hij gewoon zijn contract uit bij blauw-zwart.