Maakt Anderlecht werk van nieuwe aanvaller? "Zou meteen een van, zoniet dé beste centrumspits in België zijn"

Het werd tegen Bayern München nog maar eens vrij pijnlijk duidelijk: Anderlecht heeft een probleem in de spits. Lukasz Teodorczyk vindt de weg naar doel niet meer en mist ondertussen zelfs al opgelegde kansen. Hoog tijd voor een nieuwkomer in januari?

Ook Beric en Harbaoui konden momenteel nog niet helemaal overtuigen, dus lijkt Hein Vanhaezebrouck uit te moeten kijken naar een nieuwkomer in januari. En dat zou wel eens Richmond Boakye kunnen/moeten worden.

De aanvaller van Rode Ster Belgrado maakt indruk op vele scouts en de prijs voor de Ghanese aanvaller zou op tussen de vijf en zeven miljoen euro liggen, maar paars-wit zou wel eens diep in de buidel willen tasten deze winter.

Krachtpatser

En waarom niet voor Boakye, want hij heeft duidelijk capaciteiten. "Het is een krachtpatser die met zijn sterke lichaam als éénmansaanval het elke verdediging lastig kan maken. Niet de meest technisch verfijnde speler, maar wint zeer veel rechtstreekse duels over de grond", is ook Tom Billen enthousiast.

De scouting analist gaat verder: "Richmond weegt gedurende 90 minuten op een verdediging, met hem ben je nooit klaar. Hij komt steeds goed voor zijn man als aanspeelpunt en kiest goed positie. Bij Anderlecht zou hij onmiddellijk een basisplaats kunnen opeisen, want hij haalt momenteel het niveau om één van de beste (al dan niet dé beste) centrumspitsen te worden in België."