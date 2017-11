Goudhaantje kende al veel pech bij Racing Genk: "Kleine blessure gehad"

Foto: © photonews

Het begin van het seizoen was er eentje in mineur voor Manuel Benson bij Racing Genk, die door enkele ongemakken nog niet al te veel minuten kon maken. In de Beker van België tegen Cercle Brugge kwam hij piepen, stilaan wil hij doorpakken.

Na de match tegen de Vereniging mocht hij ook starten tegen KV Oostende, met twee basisplaatsen en in totaal 191 speelminuten komt hij stilaan opnieuw boven water bij de Limburgse club, die hem deze zomer overnam van Lierse.

Geef me telkens 100% op training

“Ik heb een kleine blessure gehad en daardoor heb ik wat achterstand opgelopen. Maar ik geef me wel telkens 100%, zowel op training als tijdens de kansen die ik krijg op het veld”, aldus Manuel Benson daarover.

“Wanneer ik helemaal klaar zal zijn om volle gas te geven? Dat is moeilijk te vertellen, maar ik doe steeds mijn best. Ik heb al een paar keer mijn steentje kunnen bijdragen aan het team en wil dat de komende weken en maanden graag blijven doen."