'Mister Michel' fel in de clinch met Clubfan: "Hou je met je eigen clubje bezig! Voetbal van tegen Bayern hebben we bij jullie dit jaar nog niet gezien"

Foto: © Photonews

Een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken. Een spreekwoord dat ook van toepassing is op Michel Verschueren. De intussen 86-jarige oud-manager van RSC Anderlecht is nog altijd scherp van geest en etaleert dat geregeld op Twitter. Zo ging hij fors in de clinch met een fan van Club Brugge.

Aanleiding voor de hevige Twitterdiscussie was het (ludieke) protest van de supporters van Bayern München tegen de hoge ticketprijzen in het Astridpark. Michel Verschueren reageerde als volgt op de Duitse verontwaardiging: "De fans van Bayern moeten niet klagen want ze hebben voor hun geld drie punten cadeau gekregen."



Een stelling die flink wat reacties uitlokte en ook een fan van rivaal Club Brugge mengde zich in de discussie. De man retweette een bericht van 'Sportwereld' over de klaagzang van de bezoekende fans. 'Mister Michel' snoerde hem echter prompt en op forse wijze de mond: "Een goede raad: hou je met jouw eigen Clubje bezig want het RSCA-voetbal van gisteren hebben we bij jullie dit jaar nog niet gezien." Bekijk hieronder het scherpe Twitterverkeer:

De Supporters van Bayern mogen niet klagen want zij hebben voor hun geld een mooi spektakel en drie punten cadeau gekregen.🤙 — verschueren michel (@verschuerenmic1) 23 november 2017

Mr.Marnic,een goede raad, hou Je met Je eigen Clubje bezig want het RSCA voetbal van gisteren hebben wij bij Jullie dit jaar nog niet gezien — verschueren michel (@verschuerenmic1) 23 november 2017

Wat een ongemanierd antwoord is me dat 😢 — Marnic Haesebroek (@MMarnic) 23 november 2017

Men kan hetzelfde zeggen van uw eerste Tweet.Je hebt het zelf uitgelokt door uw kwetsende kritiek. Gelukkig maakt dat ons niet ziek. — verschueren michel (@verschuerenmic1) 23 november 2017