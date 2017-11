Naar een halve finale tussen Tessa Wullaert en Janice Cayman in Champions League?

Foto: © photonews

In Nyon werd op vrijdag geloot voor de kwartfinales van de Champions League bij de vrouwen. Ook de volledige 'road to the final' is ondertussen bekendgemaakt.

In de kwartfinales opent het Wolfsburg van Tessa Wullaert in eigen huis tegen Slavia Praag, terwijl Montpellier (Janice Cayman) thuis tegen Chelsea begint.

'Belgische' halve finale?

Die kwartfinales worden afgewerkt in de laatste twee weken van maart, een maand later zijn er de halve finales. Dan kunnen Wolfsburg en Montpellier tegen elkaar uitkomen.

De finale van de Champions League wordt gespeeld op 24 mei in Kiev, Oekraïne. Mogelijk dat we daar dan opnieuw een Belgische vertegenwoordiger mogen verwelkomen, zoals Wullaert twee jaar geleden al.

Kwartfinales (21/22 & 28/29 maart):

1. Montpellier - Chelsea

2. Wolfsburg - Slavia Praag

3. Manchester City - Linköping

4. Lyon - Barcelona

Halve finales (21/22 & 28/29 april):

A. Winnaar 1 - Winnaar 2

B. Winnaar 3 - Winnaar 4