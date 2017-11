Ons team van speeldag 9 in de Super League ziet er als volgt uit

Het nieuwe seizoen is al eventjes op gang gefloten met ook vorige speeldag drie wedstrijden, de volgende speeldag komt er alweer snel aan. Hoog tijd om dus nog even terug te blikken naar de bepalende speelsters van de drie wedstrijden. En dat doen we zoals bij de mannen met een veldje.

Van speeldag 8 kunnen we jullie tot op heden nog geen team van de week aanbieden. Na de topper tussen Gent en Anderlecht (op vrijdag 1 december) kunnen we hier pas mee aan de slag. Dat van speeldag 9 hebben we wél al voor jullie.

Doelvrouw

In doel posteerden we deze week Lowiese Seynhaeve, die ondertussen bij de Gent Ladies toch al uitpakte met haar vierde clean sheet op rij in de competitie. Al deden ook Louise Van Den Bergh (OHL) en nog enkele andere keepers het ook goed deze speeldag.

Verdedigsters

Achterin kiezen we voor drie speelsters. Daarbij viel alweer op dat het vooral bij Racing Genk bijzonder goed stond tegen Gent. Lore Vanschoenwinkel blijft haar hoge vormpeil aanhouden, ook Weytjens verzilverde een nominatie. Hannelore Van Poppel was de drijvende kracht achter de nul in Heist - OH Leuven.

Middenveld

Op het middenveld is het toch Anderlecht baas. Rachel Cuschieri groeit steeds door bij paars-wit, terwijl Tine De Caigny al weken op een hoog niveau aan het acteren is. Sarah Wijnants ploegt meters, geeft assists en maakt doelpunten - wat wil je nog meer? Riete Loos zorgde voor de Genkse recuperatie, Zenia Mertens was sterk voor OH Leuven.

Aanvalsters

Ella Van Kerkhoven prikte alweer een doelpuntje mee in een verder weinig doelpuntenrijke speeldag. De aanvalslust van Ulrike De Frère leverde haar ook een belangrijk doelpunt op.

Het team ziet er dan als volgt uit: