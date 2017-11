Ontslagen coach Anastasiou haalt zwaar uit naar KV Kortrijk: "Dat werd nooit gedaan"

Foto: © photonews

Yannis Anastasiou was de laatste van dertien coaches die intussen bij de 24 profclubs vertrokken. De oefenmeester werd na een magere 5 op 33 aan de deur gezet bij KV Kortrijk.

KVK ruilde Anastasiou in voor Glen De Boeck. Over manier waarop hij te horen kreeg dat hij moest gaan, is de Griekse coach niet te spreken. "Ik moest van collega’s horen dat de club naar een andere coach zocht", geeft Anastasiou aan in Het Nieuwsblad. "Maar aan mij werd niets gecommuniceerd."

Geen steun

"Het was niet makkelijk werken zo. De club kon mij ook verdedigen om de rust te bewaren, maar dat werd nooit gedaan. De vragen over mijn situatie kwamen week na week terug, maar ik wist van niets. Heel irritant. Momenteel is er nog geen contact geweest met een andere club. Ik wil rustig nadenken over mijn volgende uitdaging, maar ik zit niet graag stil en zou meteen weer aan de slag willen gaan."

KV Kortrijk won vorig weekend voor het eerst met De Boeck aan het roer. De Kerels klopten in eigen huis STVV (3-2).