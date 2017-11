Pro League zorgt voor ingrijpende verandering: "Zo kunnen we de beste talenten langer in België houden"

Foto: © photonews

De Pro League denkt na over enkele ingrijpende maatregelen om de Belgische jeugd een fameuze duw in de rug te geven. De bedoeling is onder meer om eigen talent langer hier te houden.

Steeds meer plukken buitenlandse clubs Belgisch talent vroegtijdig weg. Dat wil Pierre François, CEO van de Pro League, veranderen.

"We staan op het punt een akkoord te bereiken met Sporta (de vakbond voor professionele- en amateursporters, red.) over een CAO, waardoor nog dit seizoen en de komende drie seizoenen spelertjes vanaf 15 jaar - in plaats van 16 jaar - een contract kunnen tekenen", zegt François in Het Laatste Nieuws. "Zo kunnen we de beste talenten langer in België houden."

Zelfopgeleide spelers

Een andere ingrijpende verandering is het aantal zelfopgeleide spelers in de kern. "Vanaf 1 juli 2018 gaat de regel in voege dat van de verplichte 8 zelfopgeleide spelers op een kern van 25 er 3 voor hun 21ste moeten aangesloten zijn in plaats van voor hun 23ste. Bij de verplichte 6 zelfopgeleide spelers op het wedstrijdblad van 18 zijn dat er 2. Dat lijkt een detail, maar maakt een groot verschil", geeft François aan.

Verder wil de Pro League de beloftencompetitie laten opnemen in de eerste of tweede Amateurliga, en ligt een voorstel op tafel om binnenlandse transfers van jeugdspelers te beperken.