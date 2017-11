Robinho ontkent in alle talen betrokkenheid bij groepsverkrachting, maar is niet aan zijn proefstuk toe

Foto: © Photonews

Gisteren raakte bekend dat een rechter voormalig Braziliaans godenkind Robinho een celstraf van negen jaar heeft gegeven voor het verkrachten van een Albanese vrouw. De ex-aanvaller van AC Milan, Manchester City en Real Madrid gaat in beroep.

De Braziliaan Robinho, ondertussen 33 jaar en in eigen land uitkomend voor Atlético Mineiro, zou niet meegedaan hebben aan de groepsverkrachting van een 22- jarige Albanese vrouw vier jaar geleden, toen hij nog uitkwam voor AC Milan. Dat zegt Marisa Alija, zijn advocate.

Robinho zit door de feiten wel in nauwe schoentjes. In 2009 werd hij in Engeland al eens beschuldigd van verkrachting van een studente in een discotheek in Leeds. De aanvaller werd toen ingerekend door de Engelse politie, maar ontsnapte uiteindelijk aan een officiële klacht.