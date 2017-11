Neemt Youri Tielemans zondag wraak voor 'zijn' Anderlecht? "Ben niet bang van PSG"

Anderlecht kreeg in de Champions League twee keer een duchtig pak rammel van de Franse grootmacht PSG. Zou Youri Tielemans gekeken hebben? Vast en zeker wel want de jonge ex-middenvelder van Anderlecht moet het zondag zelf opnemen tegen het Parijse sterrenensemble. En toch is hij allesbehalve bang.

Als er één ploeg in de Ligue 1 is die in staat moet zijn om Neymar, Cavani en Rode Duivel Meunier een halt toe te roepen dan wel AS Monaco. De uittredende landskampioen speelt bovendien thuis, dan mag je al eens dromen van een stunt tegen een wereldelftal als PSG. Youri Tielemans kijkt alvast uit naar de Franse clash, dat bleek vandaag op een persconferentie. "Wie de tegenstander ook mag zijn, mijn ploegmaats en ik zijn zeker niet bang. Het blijft uiteindelijk maar een voetbalmatch."



De nog altijd maar 20-jarige Rode Duivel heeft intussen een basisplaats te pakken in het Stade Louis II en dat voelt lekker: "De trainer helpt mij om op alle vlakken progressie te boeken, aanvallend, maar ook verdedigend. Mijn eigen spel verzorgen, gezonde agressie tonen en tactische discipline aan de dag leggen, zijn belangrijke aspecten. Zondag belooft een een topper van hoog niveau te worden. Wij moeten bewijzen dat we het niveau aankunnen en proberen onze tweede plaats vast te houden. Die geeft namelijk recht op de Champions League, dat is ons objectief."

