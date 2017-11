Is de defensie van Liverpool een pijnpunt? Simon Mignolet weerlegt op deze manier de kritiek

De defensie van Liverpool kreeg dit seizoen al flink wat te verduren qua kritiek. Met 17 tegendoelpunten staat het team er van de clubs in de (sub)top ook het slechtste voor. Maar Simon Mignolet weerlegt een deel van de kritiek.

“Is onze defensie niet top? Tegen Tottenham wisten we dat het niet goed was, maar verder mogen we de laatste weken zeker niet ontevreden zijn”, aldus de doelman van Liverpool op een persconferentie van de Rode Duivels.

Vijf clean sheets

De resultaten claimen dat ook wel: vijf goals tegen versus Manchester City, vier tegen Tottenham en drie tegen Watford, maar toch ook al vijf clean sheets op twaalf competitiewedstrijden voor de club uit Liverpool.

“De winst tegen West Ham was belangrijk om de kloof met de top-4 wat te dichten. Er wordt al gezegd dat Manchester City kampioen is, maar er komt nog een heel druk programma aan na Nieuwjaar. We willen de challengers zijn van de topclubs en staan er niet ver van.”