Maniakale Belgische coach doet straffe uitspraak: "Winnen als coach is even goed als de beste seks"

Foto: © photonews

Trainers zijn intensief met hun vak bezig, Stijn Vreven misschien nog het meest van allemaal. De Limburgse oefenmeester staat momenteel aan het roer van de Nederlandse eersteklasser NAC Breda.

Vreven is een maniak in z'n vak, daarover getuigt hij in Het Nieuwsblad. "Ik kom aan vijf à zes uur slaap per nacht, zeven op zeven. Als hoofdcoach heb ik niet het recht ziek te zijn", zegt de oud-trainer van Lommel en Waasland-Beveren.

"In mijn hoofd zit dat de spelers mij elke dag nodig hebben, ook al is dat misschien niet het geval. Je bent coach zeven op zeven, 25 uur op 24. Altijd. Deze zomer heb ik een weekje vakantie genomen en dan was ik nog met voetbal bezig. Het laat me nooit los. Daarom ben ik moeilijk om mee samen te leven. Kijk: in mijn leven is er plaats voor mijn dochter en voor het voetbal."

Altijd hees

Vreven maakt zelfs een opvallende vergelijking. "Of dat me evenveel geeft als een vrouw? Ik zei het laatst nog tegen mijn spelers en die moesten er wel om lachen: voor mij liggen de beste seks en het gevoel na een overwinning verdomme dicht bij elkaar. Als coach misschien zelfs nog meer. Gezond is dit beroep niet. Onlangs wees iemand me erop dat ik ­altijd hees ben. Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Ik kan niet anders dan het met volle overgave doen. Anders stop ik. Dan ga ik iets anders doen. In het voetbal."