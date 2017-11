Stijn Vreven is scherp na de 13 coachwissels bij 24 Belgische profclubs: "Het slaat nergens meer op"

Foto: © photonews

Begin dit jaar raakte bekend dat Stijn Vreven de nieuwe coach werd van NAC Breda. De Limburgse coach loodste de Parel van het Zuiden naar de Eredivisie, maar vecht er nu wel tegen de degradatie.

In Nederland kan Vreven rustiger werken. Ook hij zag hoe in België al 13 van de 24 profclub van trainer veranderden. "n België is het momenteel uit de klauwen, zegt Vreven in Het Nieuwsblad. "In Nederland moet een ­contract helemaal uitbetaald worden. Trainers zijn hier beter beschermd. In België hebben ze slechts een bediendencontract. Ik denk dat er in België binnenkort nog een trainer wordt ontslagen die een wedstrijdje op training verliest. Het slaat nergens meer op."

Als hij ooit nog eens de laan wordt uitgestuurd, hoopt Vreven op een gelijkaardig scenario als bij Waasland Beveren. "Zoals de supporters en spelers achteraf reageerden en openlijk hun steun uitspraken voor mij, dat hadden de bestuurders wellicht niet verwacht."

Slaan en zalven

"Wij oefenden dit seizoen met NAC tegen hen en alle spelers van Waasland-Beveren zijn me ­komen groeten. Een teken dat ze dat dagelijkse slaan en zalven van mij wel konden plaatsen. Ik had dat ontslag nochtans niet zien aankomen."