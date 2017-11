"Interesse van Napoli? Het zal bij geruchten blijven"

Foto: © photonews

Met een 15 op 15 en een doelsaldo van + 23 en slechts één tegendoelpunt tegen in de Champions League, wordt PSG als een van de grote favorieten aanzien om op het eind van de rit de beker in de lucht te steken. Thomas Meunier vindt het nog te vroeg om daarover uitspraken te doen.

"We zijn helemaal niet de topfavoriet", zegt de rechtsback op een promo-event. Meunier relativeert het hoge doelsaldo in de groepsfase. "We speelden tegen Celtic en Anderlecht. Dat is geen vergelijking met wat ons nog zal wachten.

De volgende wedstrijd maken we de verplaatsing naar München. Dat is al een tegenstander van een ander kaliber. In de achtste finales of kwartfinales kunnen we een Spaanse of Engelse club tegenkomen."

De Rode Duivel doet het niet slecht in Parijs, maar moet toch vaak genoegen nemen met een plaats op de bank omdat trainer Emery de voorkeur geeft aan Dani Alves. Dringt een transfer zich op? "Ik las in de media dat Napoli geïnteresseerd is. Het zal evenwel bij geruchten blijven.

Ik blijf minstens tot juni bij PSG. Toch hoop ik dat onze trainer snel weer gaat roteren en ik weer meer in actie kan komen", besluit de rechtsback.