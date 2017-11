U19 en U17 weten waar ze voor staan op weg naar EK, inclusief Derby der Lage Landen

Foto: © Leo Stolck

De toekomst is aan de jeugd. En dus volgen we ook de U19 en U17 van de Belgian Red Flames op de voet. Zij kennen nu hun tegenstanders voor de eliteronde van dit seizoen en alvast ook voor de eerste ronde van volgend seizoen.

De U19 werden in de eliteronde voor april of juni 2018 onderverdeeld in een groep met Frankrijk, Finland en Azerbeidzjan. Enkel de groepswinnaars mogen naar het EK in Zwitserland aanstaande zomer.

Volgend seizoen gaan ze het opnemen tegen Armenië, IJsland en Wales om de eliteronde van dat seizoen te halen.

U17

De U17 spelen hun eerste ronde volgend jaar tegen Portugal, Andorra en Turkije, met als doel de eliteronde te halen.

De eliteronde van dit seizoen brengt de U17 tegen Portugal, Roemenië en ... Nederland. Een derby der Lage Landen dus op weg naar wie weet wel het EK in Litouwen in mei 2018.