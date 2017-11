Weeral indruk gemaakt in Europa: Anderlecht kan veelvoud vragen van wat ze betaalden

Foto: © photonews

Zouden ze bij Toulouse zichzelf al eens voor het hoofd geslagen hebben? Bij Anderlecht zit er eentje die in geen enkele Europese match die hij speelde door de mand viel. Uros Spajic maakte ook tegen Bayern München indruk.

Spajic stak zowaar Robert Lewandowski en Thiago in zijn achterzak (aan de tegengoal van de Pool had hij geen schuld). Spajic staat op een enorm hoog niveau te verdedigen en dat zag ook zijn coach. "Hij deed het fantastisch", merkte ook Hein Vanhaezebrouck op.

Spajic is de eerste om de strijd aan te gaan. En dat zagen verschillende ploegen ook al vorig seizoen. Manager Herman Van Holsbeeck had hem naar eigen zeggen voor 10 miljoen kunnen verkopen. En die transferprijs zal niet gedaald zijn na dit seizoen. Spajic heeft weeral interesse opgewekt van verschillende clubs uit de grote competities.

Veelvoud

Maar een vertrek zit er ook in januari niet in. Bij Anderlecht is hij zeker van zijn plaats en met het oog op het WK wil hij zich in de kijker blijven spelen. Aangezien paars-wit ongeveer 1,5 miljoen euro in totaal betaald heeft aan Toulouse is de kans wel groot dat hij volgende zomer voor een veelvoud daarvan verkocht wordt.