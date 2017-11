Zesvoudig Belgische topschutter Vandenbergh ziet dé oplossing om Teodorczyk uit het slop te trekken

Lukasz Teodorczyk kreeg woensdag drie unieke kansen om de score tegen Bayern München te openen. Drie keer faalde de Gouden Stier van vorig seizoen.

Teodorczyk holt al maanden achter zijn niveau aan. Tegen Bayern bereikte de centrumspits zijn dieptepunt. Gewezen doelpuntenkanon Erwin Vandenbergh ziet een oplossing om de Pool uit het slop te trekken.

Constant met hem bezig

"Ik pleit voor een spitsentrainer", zegt de oud-aanvaller in Het Nieuwsblad. "Een ex-aanvaller die ervaring heeft met dipjes en constant met Teo bezig is: vertrouwen inpompen, looplijnen inoefenen, benadrukken dat hij alles simpel moet doen en niets mag forceren..."

Vandenbergh maakt de vergelijking met onze noorderburen. "In Nederland hebben alle clubs een spitsencoach - Nilis doet het bij PSV - maar bij ons is dat blijkbaar niet nodig. Club Brugge probeerde het wel eens met Kenneth Brylle, maar die werd doorgestuurd toen er een andere coach kwam. Het is nochtans geen overbodige luxe. Teo op de bank zetten is namelijk ook geen ideale oplossing, want dan gaat zijn moreel zeker niet beter worden."