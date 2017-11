Verdachten aanval supportersbus Beerschot Wilrijk blijven in de cel

Foto: © photonews

De acht hooligans die schuldig zijn bevonden aan de aanval op een bus met Beerschot Wilrijk-supporters, blijven in de cel. Dit nadat het parket in beroep ging tegen de beslissing van de raadkamer om zeven van hen een enkelband te geven.

Een negende verdacht stond reeds onder elektronisch toezicht. Dat blijft behouden, weet Gazet van Antwerpen. Sinds begin oktober zitten de anderen in de cel na hun betrokkenheid midden augustus. Toen werden Beerschot Wilrijk-supporters na de uitwedstrijd in Lier aan het gemeenteplein in Mortsel opgewacht.

Hun belagers droegen kledij met de rood-witte kleuren en het logo van rivaal Royal Antwerp. Nadat deze eerst een ruit van de bus van Beerschot Wilrijk ingooiden, kwam het tot diverse vechtpartijen tussen de supporters. Een nieuwe uitspraak zal binnen twee weken volgen.