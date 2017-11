Facebook LIVE Q&A: Wat met Anderlecht en Essevee, de interesse in Morioka en wie haalt PO1?

Elke vrijdag blikken we aan de hand van een Facebook LIVE met vragen van de lezers vooruit op het komende voetbalweekend in de Jupiler Pro League. In de hoogste klasse zijn we intussen toe aan speeldag 16.

Na de nederlagen in Europa vroegen veel lezers zich af of Anderlecht en Zulte Waregem in een andere veldbezetting respectievelijk KV Kortrijk en Club Brugge gaan partij geven.

De hoofdvraag die de lezers echter bezighoudt is: wie haalt play-off 1? AA Gent, Antwerp, STVV, KRC Genk, Standard, Essevee, KV Oostende, ... Na de top 3 (Club Brugge, Charleroi en Anderlecht) komen nog tal van clubs in aanmerking voor de play-offs.

Verder blikten we ook al kort vooruit op de kanshebbers voor de Gouden Schoen en de nakende wintermercato. Bekijk hieronder nog eens integraal onze Facebook LIVE.