Wat als ... Beerschot-Wilrijk nog uit de top-4 valt: play-offs of play-downs?

Beerschot-Wilrijk pakte de eerste periode in de Proximus League, maar begon de tweede periode met een 0 op 6. En dus stelden ze zich onder de fans van OH Leuven onder meer al de vraag: "Wat als Beerschot-Wilrijk de top-4 overall niet haalt?" Een woordje uitleg.

In de regels van 1B staat dat de beide periodewinnaars tegen elkaar een dubbele play-off spelen om uit te maken wie mag stijgen. De ploeg met het meeste aantal punten gedurende de volledige reguliere competitie krijge het thuisvoordeel. (Lees: zij mogen de eerste match op verplaatsing afwerken).

Als een team beide periodes wint, dan komt er uiteraard geen play-off en is de kampioen gekend. De nummers 2, 3 en 4 spelen vervolgens play-off 2 met de eersteklassers die tussen plek 7 en 15 eindigden, de nummers 5 tot en met 8 van de reguliere competitie spelen play-downs om niet naar de amateurreeksen te degraderen.

Play-downs

Maar wat als bijvoorbeeld Beerschot-Wilrijk uit de top-4 overall valt? Wel, dan mogen zij nog steeds eerst de promotie proberen af te dwingen tegen de winnaar van de tweede periode. Als dat niet lukt, dan zullen ze echter de play-downs moeten spelen.

Zover is het overigens nog lang niet. De Mannekes hebben momenteel in totaal al 29 punten uit 16 wedstrijden, het nummer vijf in de stand is Lierse met 23 punten. De punten voor play-off 3 worden gehalveerd.