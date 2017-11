"We zien opnieuw de beste Butelle op training, hij heeft nog kansen om matchen te spelen voor Club"

Foto: © photonews

Ethan Horvath en Guillaume Hubert konden de voorbije weken niet overtuigen en dus mag Ludovic Butelle nog altijd hopen op speelminuten bij Club Brugge. De 34-jarige Fransman kreeg afgelopen woensdag zelfs nog eens zijn kans in een oefenpot tegen Roeselare. Mag 'Ludo' weer dromen? Ivan Leko reageert.

Uiteraard ging het vandaag op de wekelijkse persconferentie van de trainer van Club Brugge ook over Ludovic Butelle. De uit de gratie gevallen Franse goalie, in 2016 nog een steunpilaar in de kampioenenploeg van Michel Preud'homme, speelde dit seizoen nog geen minuut en haalt zelfs niet eens de wedstrijdselectie. Trainen, trainen en nog eens trainen, haast tegen beter weten in, leek het. Tot afgelopen woensdag dus, de ex-keeper van Valencia en Angers mocht nog eens zijn opwachting maken tegen Roeselare. Helaas voor de fans werd die wedstrijd achter gesloten deuren afgewerkt, nota bene in Deinze.



Maar hoe zit het nu eigelijk met de getormenteerde Butelle? Mag hij nog hopen op een rentree als basispion of is zijn verhaal in Brugge echt wel afgelopen? Ivan Leko vertelde er vandaag het volgende over: "'Ludo' is de laatste weken goed bezig op training. Daarom hebben we besloten om hem nog een kans te geven in een wedstrijd. Het was geen officiële match, maar toch: een match is toch iets anders dan training. Het was nodig voor hem om nog eens te spelen. Ik heb het al gezegd: we hebben vier keepers en ik bekijk het match per match. Uiteindelijk zal de beste spelen."



Moeilijk te accepteren

Een beetje warm en koud tegelijk blazen, maar heeft Butelle werkelijk nog een kans op eerherstel? "Ludovic heeft zijn kansen om nog matchen te spelen, ja. Zondag al? Dat is moeilijk te zeggen, maar ik herhaal dat hij nog kansen heeft om nog wedstrijden in het shirt van Club af te werken. In het begin was dat geen optie, bij de start van de voorbereiding was het voor hem moeilijk om te accepteren dat hij pas derde of vierde doelman was. Hij was mentaal niet voorbereid op die situatie. De laatste weken heb ik echter gezien dat hij klaar is, op training zie ik de beste Butelle van de laatste maanden."



Ivan Leko ziet het graag gebeuren, zeker omdat Horvath en Hubert voorlopig niet kunnen overtuigen: "Concurrentie op training is heel belangrijk om een keuze te maken naar de matchen toe." Tot slot ging het ook nog even over de kwaliteit van de oefenmatch tegen Roeselare uit 1B: "Ik had er meer van verwacht. Er zijn excuses zoals het slechte veld en de wind, maar op collectief vlak wilde ik meer zien. Op mentaal en fysiek gebied deden sommigen het goed, anderen iets minder. In een topclub moet je echter altijd klaar zijn, op die manier maak je het jouw trainer ook lastig om te kiezen."