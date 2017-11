Wie is voorlopig de belangrijkste speler voor zijn team volgens de cijfers?

Foto: © photonews

We zijn halfweg de reguliere competitie. Hoog tijd om dus even wat statistieken onder de loep te nemen. Wie was tot op heden de meest efficiënte/belangrijke speler voor zijn ploeg?

De topschutters heten momenteel Bandé en Thelin, met elk acht stuks. Ruud Vormer is dan weer de onbetwiste assistenkoning momenteel.

Maar wie heeft procentueel een voet in het meeste aantal doelpunten van zijn team. Dat is de vraag richting belangrijkheid. Orlando Sa doet met 33,33% alvast niet slecht, dankzij vijf goals in de vijftien van zijn Standard.

Vijf spelers doen echter nog beter. Verrassend: daarbij twee spelers van Waasland-Beveren, die ook vaak betrokken zijn in een doelpunt met assists voor elkaar. Faut-le-faire, zoveel is duidelijk. We gieten het even in een tabel.

Als we dan de percentages berekenen, dan komt Ryota Morioka er als beste uit. Hij heeft een voet in niet minder dan 48% van de goals van Waasland-Beveren. Bandé en Vormer vervolledigen het podium.