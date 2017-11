Zo droef is het gesteld met onze coëfficiënt

Foto: © photonews

De Belgische teams in Europa, het is een bijzonder huwelijk dit seizoen. Waar het vorig jaar nog zo fantastisch liep, blijft de kans op een team in Europa na Nieuwjaar bijzonder klein.

Enkel Anderlecht en Zulte Waregem haalden de groepsfase, nadat Gent, Oostende en Club Brugge snel werden uitgeschakeld in de voorrondes. En in die groepsfases gaat het ook niet al te lekker: Essevee ligt eruit, Anderlecht heeft nog een kleine waterkans op de derde plaats in de CL.

Dat heeft ook een enorme impact op de Europese rankings, waar we het momenteel echt niet goed in doen. Een slecht jaar maakt (gelukkig) nog niet meteen alles om zeep, maar Oekraïne is ons ondertussen toch al lang voorbij.

Pot 1 te vergeten

Een plaats in pot 1 bij de loting van de Champions League mogen we zo stilaan vergeten en stilaan moeten we zelfs achter ons kijken om te zien of en hoe snel de Turken komen opzetten om ons van de negende plaats eventueel te duwen.

Zeker met de hervormingen van de Champions League in gedachten wordt het belangrijk om op speeldag 6 sowieso de rug te rechten en wat overwinningen te pakken. Is het niet voor nu, dan wel om volgend seizoen eventueel een belangrijk half puntje extra te nemen. Met 1,800 punten staan we dit seizoen na landen als Slovakije en Liechtenstein ...