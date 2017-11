🎥 Wauw! Een rondleiding door de nieuwe tribune van Antwerp en alles errond

Een nieuw tijdperk is het op Den Bosuil, zoveel moge duidelijk zijn. De club die al sinds 1880 bestaat heeft er een spliksplinternieuwe tribune 1 bij. En die ziet er goed uit. Wij namen een kijkje tijdens een persrondleiding.

Elk verdiep heeft zo zijn eigen features. Op de benedenverdieping komt er onder meer een Diamond Box, vanwaar de supporters de thuis- en uitploeg kunnen zien toekomen in het stadion. Een unieke ervaring, naast de erg mooie fanshop.

Verdiep 1 biedt een erg ruime zaal voor de supporters, met eet- en drankstanden. Een beetje naar het model van de Ghelamco Arena in Gent met de befaamde promenade. Op verdiep 2 is er een businesslounge, met erg veel eetfaciliteiten.

Fanconcept

Op verdiep 3? Twee keukens, een bar en een restaurant voor 700 personen. Verdiepen 4 en 5 geven dan weer plaats aan loges, terwijl ook de perstribune op verdiep vijf is. "Een totaal fanconcept voor, tijdens en na de match aanbieden is onze doelstelling", aldus Michael Gheysens.

En het ziet er allemaal erg lekker uit. Elke verdieping is opgeleverd, al moet er hier en daar nog wel iets worden afgewerkt. De fans kunnen vanavond sowieso hun favoriete club in al hun glorie beleven. We namen alvast een kijkje overal. Opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden duren.