Anderlecht scoorde thuis 9 keer op acht matchen: "Is het de druk?"

Foto: © photonews

Hein Vanhaezebrouck haalde woensdag de weinige steun aan in eigen huis. Of dat te maken heeft met de resultaten, dat weten we niet. Maar het blijft een feit dat Anderlecht thuis minder scoort dan op verplaatsing.

Anderlecht heeft thuis nog maar negen keer gescoord. Het publiek is dus niet verwend. "Ik heb geen verklaring waarom we thuis minder scoren dan uit", aldus Vanhaezebrouck. "We krijgen thuis veel kansen maar we scoren ze niet. Het zijn nochtans dezelfde spelers, in dezelfde kleuren. Enkel het stadion en het publiek verschillen."

Vanhaezebrouck wou echter niet de fans bestoken. "Ik steek het niet op hen maar het zijn de enige verschillen. De kansen zijn er, thuis en uit. Maar het lukt ons thuis niet. Is het de druk? ’t Zou kunnen. Neen, het hangt niet af van de tegenstanders. Ook tegen Brugge of Genk hebben we kansen gecreëerd."