Conte moeit zich in perikelen rond Courtois: "Misschien nu al de beste ter wereld"

Thibaut Courtois wacht met zijn contractverlenging en wil zo Chelsea toch onder druk zetten. Op zijn persconferentie gisteren wou Antonio Conte daar wel iets over kwijt. En ja, ook hij zette de club onder druk.

Conte ziet Courtois als een cruciaal puzzelstuk voor de komende jaren. "Dit is een probleem en de club moet dat begrijpen", aldus de Italiaan. "Het is niet simpel als een topspeler niet wil bijtekenen, maar er is nog tijd om het op te lossen."

Conte heeft zelf wel niet met Courtois gesproken. "Ik denk niet dat hij mijn mening daarover nodig heeft. Hij weet hoe ik over hem denk. Voor mij is hij één van de besten ter wereld. Honderd procent zeker zal hij ooit de beste worden, als hij dat al niet is."