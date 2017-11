Boskamp ging Anderlecht-target Boakye scouten en dat viel tegen: "Dat is het dan?"

Foto: © photonews

Anderlecht gaat in januari op zoek naar een nieuwe topschutter, want Lukasz Teodorczyk onderstreepte in de Champions League nog maar eens dat zijn neus voor doelpunten zwaar verstopt zit. Richmond Boakye staat bovenaan het lijstje.

Terwijl Teodorczyk stokt bij drie doelpunten, trof Baokye al achttien keer raak in 24 wedstrijden voor Rode Ster Belgrado. Niet moelijk dat Anderlecht hem maar al te graag zou halen, maar dan mogen ze wel op concurrentie van enkele Europese toppers rekenen (lees hier meer).

Overroepen

In al die hype is analist Johan Boskamp het target gaan scouten, maar erg onder de indruk was hij niet. "Donderdag heb ik hem even aan het werk gezien. Groot en sterk, maar is dat het dan", vraagt hij zich luidop af.

Het feit dat Boakye in Servië speelt, spreekt ook niet echt in zijn voordeel. "Uiteindelijk speel je in die competitie ook maar twee topmatchen: twee keer tegen Partizan", zegt Boskamp in Het Belang van Limburg.