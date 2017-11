Venanzi laat duidelijk verstaan dat Standard geen drukke maand januari gaat kennen

Standard zit nog niet in de top zes, maar staat er op amper twee punten van. De Rouches zijn echter niet van plan om zotte dingen te doen in januari om de kern nog te versterken.

Standard heeft in de zomer immers al serieuze inspanningen gedaan. "Onze financiën zijn gezond, maar we moeten wel blijven opletten", aldus voorzitter Bruno Venanzi in LDH. "We hebben onze duurste zomermercato ooit gehad", klinkt het.

Venanzi haalde heel wat grote namen toen binnen. "We hebben nog nooit zoveel geld uitgegeven om Mpoku, Pocognoli en Ochoa te kunnen halen. In januari gaan we dan ook geen gekke dingen doen."