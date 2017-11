Charleroi halveert de kloof met Club Brugge en laat Waasland-Beveren niet in de top zes komen

Charleroi heeft in Beveren de vierde zege op rij gepakt en nadert zo tot op drie puntjes van Club Brugge. Het kon beide kanten uit, maar de uitslag is uiteindelijk wel verdiend te noemen.

Aan de twee kanten verschenen twee nieuwe namen aan de aftrap. Aanvallend verkoos Clement Dierckx boven Boljevic en hij kon opnieuw op de geschorste Camacho rekenen in de verdediging. Bij de bezoekers kwamen Nurio en Fall in de ploeg voor afwezigen Baby en Lukebakio.

Organisatie zonder kansen

De temperatuur in Beveren naderde het vriespunt... Net als het spelniveau. In de eerste helft konden we welgeteld één echt gevaarlijke kans noteren, en het was nog niet eens binnen de palen.

Waasland-Beveren probeerde het vooral met voorzetten en lange ballen en zag dat net niet goedkomen op enkele minuten van de rust. Eerst werd een poging van Thelin geblokt en in dezelfde fase kopte de alleenstaande Morioka een voorzet van Jans onbegrijpelijk naast. Voorlopig haalde de organisatie het van het doelgevaar...

Eindelijk

Gelukkig kwamen de teams met iets meer goesting uit de kleedkamer. Eerst trapte Jans vanop een dertigtal meter rakelings naast de kruising, maar een minuutje later was Roef bijna verschalkt. Gelukkig voor hem ging de schuiver van Fall tegen de paal.

Het bleek uitstel maar geen afstel. In de 64ste minuut legde Rezaei de bal panklaar voor de voeten van Hendrickx, die Roef volledig kansloos liet. Waasland-Beveren ging met volle macht naar voren en liet zo gaten achterin. Rezaei maakte daar gretig gebruik van en trapte zelf de 0-2 binnen.

Carolo's zitten Club op de hielen

De slotfase leek nog spannend te worden na een tweede geel voor N'Ganga, maar ook met tien hield de organisatie van Charleroi stand. Ze komen zo op drie punten van Club Brugge, Waasland-Beveren mist de kans om terug in de top zes te komen.