Vanderhaeghe beseft: "We waren afhankelijk van individuele klasseflitsen"

Foto: © photonews

AA Gent haalde het met 3-1 tegen Moeskroen en trakteerde het publiek in de Ghelamco Arena op prachtgoals van Kubo en Bronn, maar niet alles was rozengeur en maneschijn.

“We moesten vol aan de bak. Het was niet makkelijk", aldus een eerlijke Yves Vanderhaeghe achteraf. "We waren echt afhankelijk van onze individuele kwaliteiten."

"Simon versierde de strafschop met een mooie actie, Yuya scoorde met een fantastische dribbel het tweede doelpunt en Bronn scoorde na een mooie één-twee. Uiteindelijk hadden we niet genoeg présence. We waren te braaf, te laks."

We waren te braaf en kwamen een paar keer goed weg -Yves Vanderhaeghe

Moeskroen deed het immers goed. "Ze hebben het ons lastig gemaakt en we kwamen een paar keer goed weg." Toch staat Gent nu mooi op die zesde plaats.

"Na zeven matchen staan we er al. Dit is een beloning. De spelers mogen nu de hele nacht kijken naar het klassement, dit is genieten", sloot de coach van Gent af.