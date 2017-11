🎥 Exact 25 jaar geleden schreef Club Brugge-aanvaller geschiedenis

Foto: © photonews

Exact 25 jaar geleden viel het eerste doelpunt in de Champions League te noteren. Die treffer kwam zowaar op naam van een Club Brugge-speler.

Op 25 november 1992 scoorde Daniel Amokachi het eerste doelpunt in de vernieuwde Champions League. De toenmalige Nigeriaanse spits van Club Brugge schonk blauw-zwart de overwinning tegen CSKA Moskou.

25 years ago, exactly today, the first goal of UEFA Champions League was scored. Do you know who was scorer? 😎#clubbrugge #efc #besiktas #UCL #UEFA pic.twitter.com/zE6cDURHWG