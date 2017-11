De discussie tussen Mourinho en De Bruyne die een einde maakte aan zijn Chelsea-verhaal: "Wat wil je dan dat ik doe?"

Kevin De Bruyne, alom gezien als de beste speler in de Premier League, is met Manchester City op titelkoers. Maar in een andere wereld had dat evengoed bij Chelsea kunnen zijn... Als het daar niet was misgelopen met José Mourinho.

Tussen 2012 en 2014 was De Bruyne een Chelsea-speler, maar toenmalige trainer Mourinho gaf hem nauwelijks kansen. Het einde van dat verhaal kwam er na een verhitte discussie tussen de twee.

Mourinho legde hem aan de hand van statistieken uit wat er allemaal verkeerd liep. "Maar ik had geen statistieken - Twee matchen, wat wil je dat ik dan doe?", zegt De Bruyne in The Times.

Met Man City-trainer Pep Guardiola klikt het een pak beter.

"Ik had het gevoel dat ik er niet zou spelen. Zelfs als hij zei dat ik meer mocht spelen, waren het er misschien vijf in plaats van twee. Het was een goeie beslissing om naar Wolfsburg te vertrekken."

"Ik ging naar daar om terug te kunnen voetballen. Ik haat het als ik niets kan bijdragen aan het team", geeft de Rode Duivel toe. "Maar nu heb ik alles wat ik wil."