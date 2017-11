De heenronde zit erop in de Jupiler Pro League en dus is het tijd om de revelaties eens te overschouwen

Club Brugge sloot de heenronde af als autoritaire leider. Als een echte machine raast het door de competitie. Tijdens de heenronde waren er eveneens enkele spelers die uit het onbekende traden en lieten zien heel wat in hun mars te hebben.

Ryota Morioka

Een speler waar we zeker niet omheen kunnen is de Japanner Ryota Morioka. Al zeven keer wist hij te scoren voor Waasland Beveren en daarnaast was hij nog eens goed voor acht assists. Hij heeft dus een zeer groot aandeel in de uitstekende heenronde van Beveren.

Hassana Bandé

Hoewel het seizoen niet vlekkeloos verloopt voor KV Mechelen, wist Bandé zich wel al te tonen. Ook hij wist al 8 keer te scoren, wat van hem de mede-topschutter in de Belgische competitie maakt. Toch wel straf voor een speler die bij een ploeg speelt dat ergens onderin bengelt.

Ivo Rodrigues

Antwerp heeft er ook een goede heenronde op zitten. Ivo Rodrigues, die geleend wordt van FC Porto, was één van de exponenten. De flankspeler wist al 3 maal tot scoren te komen en was goed voor 1 assist.

Christian Benavente

Charleroi staat momenteel op een mooie 2de plaats in het klassement. Wie hier een groot aandeel in heeft is Christian Benavente. De Chileen liet zien over goede voetjes te beschikken en maakte al meermaals het verschil voor het team van Felice Mazzu.

Jonathan Bolingi

Moeskroen was misschien wel de gedoodverfde favoriet om dit seizoen te degraderen, maar onder Rednic werd er heel goed aan het seizoen begonnen en draaide het lang mee bovenaan het klassement. Jonathan Bolingi was hierbij heel belangrijk met al zijn doelpunten.

Joseph Aidoo

De Ghanees is aan een sterk seizoen bezig en is een zekere factor in de verdediging van Genk. Als hij dit niveau kan aanhouden dan hoeft Limburg zeker niet zijn eindstation te zijn.

Er zouden nog spelers kunnen toegevoegd worden aan dit lijstje, maar dit waren voor ons toch wel de grootste ontdekkingen uit de heenronde van de Jupiler Pro League. Benieuwd of ze in de terugronde de lijn kunnen doortrekken...