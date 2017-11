Liverpool en Chelsea schieten weinig op met punt

Liverpool en Chelsea hebben elkaar in bedwang kunnen houden op Anfield Road. In het 1-1 gelijkspel stonden doelmannen Simon Mignolet en Thibaut Courtois tussen de palen, Eden Hazard werkte ook de volledige wedstrijd af.

Vooral Eden Hazard kende een sterke eerste helft. Na 21 minuten dwong hij Mignolet tot een broodnodige redding. Ook Mohamed Salah speelde weer een uitstekende wedstrijd. De Egyptenaar van Liverpool verkeert al weken in bloedvorm. Enkele minuten voor rust ontdeed hij zich van Cahill, waarna zijn schot nipt naast rolde.

Na 65 minuten brak Salah dan toch de ban. Na een pass van Oxlade-Chamberlain schoof hij het leer naast Courtois binnen. De thuisploeg kon de voorsprong niet vasthouden. Een voorzet van Willian (of was het bedoeld?) waaide over het doel van Mignolet en de Belg was kansloos.

10 – Mohamed Salah has scored 10 goals in his first 13 Premier League apps for Liverpool, the joint-most by any Liverpool player in their first 13 apps in the competition (level with Daniel Sturridge). Impact. — OptaJoe (@OptaJoe) 25 november 2017

Salah prikte nog tegen maar Courtois was alert. Met het punt schieten beide ploegen weinig op in de titelrace. Tweedes Manchester United wist eerder vandaag wel zijn wedstrijd te winnen. Stadsgenoot en leider Manchester City komt morgen nog in actie.