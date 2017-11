Ex-doelman Charleroi en KV Kortrijk al meer dan een jaar werkloos: "Ik wil gewoon het spelplezier terugvinden"

Foto: © photonews

Al meer dan een jaar zit Damien Lahaye zonder club. De doelman is naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever, maar geeft aan nog steeds gemotiveerd en fysiek in vorm te zijn.

Meer dan een jaar geleden beëindigde Damien Lahaye zijn contract bij KSK Heist in de 1e amateurliga. Sindsdien zoekt de goalie naar een nieuwe club. "Ik blijf wel nog steeds actief. Ik loop en train elke dag omdat ik maar één ambitie voor ogen heb: een club en het spelplezier terugvinden."

De ex-doelman van Charleroi, Kortrijk en Tubize laat de moed niet zakken. "Ik train regelmatig met een coach en iedereen vertelt me dat er nog niets verloren is. Je zou denken dat ik na een jaar de wanhoop nabij ben, maar niets is minder waar. Mijn vastberadenheid kan niet groter zijn", benadrukt Lahaye.

Ik heb nog enkele jaren voor de boeg - Damien Lahaye

Zijn carrière wil de 33-jarige doelman uit Chimay dus nog niet stopzetten. "Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen wanneer mijn lichaam er genoeg van heeft. Dat is nog lang niet het geval. Ik heb nog enkele jaren voor de boeg. Ik ben een vrij speler en kan dus met elke club op elk moment van het seizoen in zee gaan. Ik voel me klaar."

Lahaye weet ook dat hij slachtoffer is van zijn reputatie. "Vele clubs denken dat ik duur ben, maar dat klopt niet. Ik ken het verschil tussen het salaris in eerste klasse en het salaris in lagere divisies. Ik sta open voor elke aanbieding. Ik zal er alles aan doen om het spelplezier terug te vinden. Ik mis het voetbal erg hard", besluit hij.