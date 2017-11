Mertens liet... Barcelona schieten: "Maar had ik geweten dat die Neymar ging vertrekken"

Foto: © photonews

Dries Mertens scoorde vorig seizoen 28 doelpunten voor Napoli. Uiteraard stond half Europa te kwijlen bij het zien van zijn technische kunsten en neus voor goals. Zelfs Barcelona, maar Mertens bedankte voor het aanbod.

Ja, er was concrete interesse geeft Mertens toe in HLN. "Als ik had geweten dat Neymar zou vertrekken... Er was een tijdje interesse van Barcelona, maar ik ging er reserve zijn. Achter MSN. En na zo'n mooi jaar bij Napoli had ik geen zin om opnieuw op de bank te zitten. Ook al was het Barcelona. Ik besloot hier bij te tekenen en dan vertrekt die Neymar naar PSG..."

En Mertens mijmert wel eens over wat had kunnen zijn. "Soms denk ik: 'Wat als ik nu bij Barcelona had gezeten...?' Ik zou wel eens willen weten wat dat had gegeven. Want als je ziet wie daar de voorbije maanden op links heeft gespeeld... Misschien had ik daar kunnen staan."