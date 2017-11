Mertens niet helemaal opgezet met uitspraken De Bruyne: "Waarom is hij niet gewoon recht gaan staan tijdens de tactische bespreking?"

Na de oefenwedstrijd van België tegen Mexico haalde Manchester City-speler Kevin De Bruyne uit naar het systeem van de Rode Duivels onder Roberto Martinez. Uitspraken die de wenkbrauwen deden fronsen bij Dries Mertens.

Kevin heeft een signaal willen geven, maar waarom is hij niet gewoon recht gaan staan tijdens de tactische bespreking? Dat zou ik doen", vertelt Dries Mertens in Het Laatste Nieuws. "Ik schrok wel even van zijn woorden. Ergens snap ik hem ook wel, want bij City looopt tactisch alles goed."

De aanvaller van Napoli vindt dat de kritiek wel op het juiste moment kwam. "Het is goed dat Kevin het voor het toernooi heeft gezegd. Vroeger was het erna en dan moet je gewoon je 'bakkes' houden, vind ik. Gewoon weggaan en het niet zomaar op de coach steken. Dat is toch al een stap vooruit", besluit Mertens.