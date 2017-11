BV onder de indruk van de 'nieuwe Bosuil': "Mooier dan de WK-stadions in Brazilië"

Foto: © photonews

Antwerp heeft zaterdag zijn nieuwe Tribune 1 aan de wereld getoond. Een realisatie van Ghelamco. En dat het geslaagd was, leek zeker. De fans waren in ieder geval in de wolken. Net als BV-supporter Erik Van Looy.

Filmmaker en notoir Antwerp-supporter Van Looy werd door Sporza naar zijn mening gevraagd. "Het is straf", aldus Van Looy. "Tot 2 jaar geleden hadden we het gevoel dat de ploeg bijna dood was. Nu is er geweldig veel leven in Antwerp."

Van Looy kwamen we ook tegen in Brazilië, waar de stadions ook niet van de poes waren. "Tijdens het WK in Brazilië ben ik vier nieuwe stadions gaan bekijken. Maar ik vind het vernieuwde Antwerp-stadion mooier."