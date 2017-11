Canesin speelde voor Sinterklaas bij terugkeer in basis: "Twee assists? Dat had gemoeten, ja"

Foto: © photonews

Het heeft lang geduurd, maar na meer dan twee maanden op de bank heeft Fernando Canesin zich getoond bij Oostende. De Braziliaan leverde een assist af én had er zelfs twee verdiend.

Hij stuurde Musona het straatje in met dé perfecte bal, maar die miste oog in oog met Hendrik Van Crombrugge. "Ik had inderdaad met twee assists achter mijn naam moeten staan", lachte Canesin achteraf.

"Maar goed, ik heb er eentje, dat is ook al goed, hé. Het was inderdaad de perfecte pas, maar ook omdat Musona altijd slim loopt. Hij is niet voor niets één van de beste spelers van Oostende." En dus kan hij hem een misser veroorloven.

Ik wist dat het moeilijk zou zijn om in de ploeg te komen -Fernando Canesin

"Ik ben vooral tevreden met de zege." Het duurde lang eer hij zijn kans kreeg. "Ik wist dat het moeilijk zou zijn om in de ploeg te komen zolang we wonnen. Maar de coach heeft veel met me gepraat in die periode. Ik heb goed getraind en heb mijn kans gegrepen."

Ook de supporters gaven Canesin een mooi eerbetoon bij zijn wissel. "Ze zijn me niet vergeten, dat is echt mooi. Ik heb hier in de goeie jaren ook mooie momenten beleefd. Hopelijk kan dat doortrekken."