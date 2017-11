Flames krijgen eindelijk truitjes met taillering: "Hier hebben we jaren moeten om bedelen"

De Belgian Red Flames hebben nieuwe truitjes. Die zijn voor het eerst aangepast aan de vrouwelijke vormen. Een nieuwe stap in de goede richting?

"Heel mooi die nieuwe truitjes. Ik hou wel van 'back to the basics' en zeker als keeper is zwart het mooiste wat je kan hebben", aldus Diede Lemey in een reactie op de keepershirts.

Heel blij mee, zwart is het mooiste dat een keeper kan hebben

"Ik ben er blij mee. Na al de jaren dat we vroegen om gecentreerde kleren, hebben we ze eindelijk. Onze staf maakte er al jaren werk van, nu is het zover."

"Zij moeten ook voor ons altijd gaan bedelen, nu krijgen we wat we willen. We moeten blij zijn met elk positief iets dat we meenemen, dat moeten we waarderen. Dat is de enige manier om stappen te kunnen blijven zetten."