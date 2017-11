FOTO: Nieuwe tribune van Antwerp is indrukwekkend mooi

Foto: © RAFC

Een nieuwe herfst, een nieuw geluid. Dat moeten ze bij Antwerp alvast gedacht hebben. In minder dan een halfjaar kwam er een nieuwe tribune 1 met 5600 zitjes als een paddenstoel uit de grond gerezen. En het resultaat? Dat is af!

114 meter lang, 50 meter breed en 35 meter hoog: de nieuwe T1 is imposant. 5600 zitjes zijn er in de nieuwe tribune, waardoor de totale capaciteit van Den Bosuil fors de hoogte in gaat.

Op een bepaald moment waren er niet minder dan 500(!) werknemers tegelijk actief, om maar te zeggen: waanzinnig.

Mooie loges, een mooie bar, een geweldig uitzicht zowel aan de binnen- als de buitenkant, ... Het resultaat mag er meer dan zijn. Geniet alvast mee van enkele beelden. Wij gaan deze namiddag ter plaatse en komen voor u met de leukste beelden vanuit het stadion!