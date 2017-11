Er wordt met veel spanning uitgekeken naar de match tussen Genk en Standard: "Leeft nog meer dan de derby tegen Sint-Truiden"

Foto: © photonews

Zondag staat er Genk-Standard op het programma. Verwacht wordt dat het een duel op het scherpst van de snee zal zijn aangezien beide teams enorm graag play-off 1 willen halen.

De laatste jaren heeft de wedstrijd tussen Genk en Standard een ander pigment gekregen. Beide teams hebben steeds de ambitie om play-off 1 te halen en gewoonlijk verkeren ze in elkaars buurt in de rangschikking van het klassement.

Ook nu weer is dit het geval. Genk staat momenteel zesde in de stand met 22 punten, Standard staat op de achtste plaats met 20 punten. De tickets voor play-off 1 zijn duur, en dat beseffen ze bij beide teams maar al te goed. Vorig seizoen waren ze er allebei niet bij in play-off 1 en zondag worden er 2 gemotiveerde ploegen aan de aftrap verwacht.

Echte derby

De match begint ook meer en meer te leven onder de supporters van beide clubs. "Misschien zelfs meer dan tegen Sint-Truiden", zegt Erwin Ramaekers, supporter van Genk. "Het is daar allemaal begonnen met die transfer van Steven Defour hé. En nu denk ik wel dat we kunnen zeggen dat de match tegen Standard een echte derby is ja."

Ook bij Standard is de match tegen Genk iets specialer geworden: "Ja de match tegen Genk leeft zeker en vast onder de Standardsupporters. Ze zijn tenslotte ook een kandidaat voor play-off 1 hé. Het is voor beide clubs een belangrijke wedstrijd", aldus Standardsupporter Mario Bronckaerts.

Gesloten wedstrijd vs wedstrijd die alle kanten op kan

Ramaekers verwacht een gesloten wedstrijd: "Beide ploegen hebben de punten hard nodig en iedereen weet dat als ze met open vizier in Genk komen spelen dat ze in de problemen zullen komen."

Bronckaerts: "De wedstrijd kan alle kanten op. Veel zal afhangen van de vorm van beide teams, want beide vertonen ze veel ups en downs."