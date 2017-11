De Boeck kon evengoed in het Anderlecht-kamp hebben gezeten: "Er is contact geweest, maar niet met Hein"

Zondagavond schudt de nieuwe KV Kortrijk-trainer Glen De Boeck in 'zijn' Anderlecht de hand van Hein Vanhaezebrouck. De ex-verdediger van paars-wit heeft veel respect voor de huidige Anderlecht-coach.

"Ik heb Hein beter leren kennen toen ik samen met hem de Pro License heb gedaan. Je ziet nu al zijn hand in het huidige Anderlecht. Chapeau wat hij op korte tijd heeft neergezet. De lof die hij krijgt, is zeker verdiend", aldus de Boeck op de site van KV Kortrijk.

Het scheelde niet veel of de trainer was de rechterhand van Vanhaezebrouck op Anderlecht. Er is contact geweest, ja, maar niet met Hein zelf. Als mijn manier van werken hem had overtuigd, dan had ik zijn assistent kunnen worden. Maar hij belde niet en dat neem ik hem ook niet kwalijk.

De Boeck is zijn oude club duidelijk nog niet vergeten. "Anderlecht blijft de club waar ik mijn beste momenten heb beleefd", besluit de 46-jarige trainer van de Kerels. De ex-verdediger speelde er van 1995 tot 2015.