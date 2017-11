Standard-goalie in de running voor prestigieuze award en is daarbij in erg fraai gezelschap

Standard maakt dit weekend de altijd lastige verplaatsing naar de Cristal Arena van Racing Genk. De Limburgers zijn een rechtstreeks concurrent voor play-off 1 en kunnen dus maar beter niet verliezen. De Luikenaars rekenen op hun doelman Ochoa om de netten schoon te houden.

Vele monden vielen open toen Standard deze zomer bekendmaakte dat het de Mexicaanse doelman Ochoa transfervrij heeft overgenomen van het Spaanse Malaga. De 32-jarige doelwachter speelde een erg sterk WK 2014 en is de vaste doelman van Mexico.

Ochoa maakte ook meteen indruk aan de oevers van de Maas en reeg de ene na de andere sterke prestatie aan elkaar. Dat is ook aan de andere kant van de wereld opgemerkt want de Mexicaan is geselecteerd voor de award van beste doelman van de CONCACAF-zone. Daartoe behoren alle landen van Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben.

Concurrentie

Ochoa zal de prijs echter niet zomaar cadeau krijgen. Met onder andere Tim Howard (Colorado Rapids) en vooral Keylor Navas (Real Madrid) mag het sluitstuk van de Rouches zich aan stevige concurrentie verwachten.